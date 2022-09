Gimbe, in Toscana +1,1% casi Covid settimanali

(ANSA) - FIRENZE, 15 SET - In Toscana nella settimana 7-13 settembre si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (2150) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi pari all'1,1% rispetto alla settimana precedente. E' quanto emerge dalla rilevazione Gimbe.

Sotto media nazionale i posti letto in area medica (3,6%) e in terapia intensiva (1,1%) occupati da pazienti Covid-19.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 7,6% (media Italia 9,8%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid da meno di 180 giorni, pari al 1,7%.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 12,8% (media Italia 11,1%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 3,8%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 21,4% (media Italia 18,0%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 38,5% (media Italia 35,1%) a cui aggiungere un ulteriore 3,7% (media Italia 3,3%) solo con prima dose. (ANSA).