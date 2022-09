Elisa recupera concerto Pistoia con raccolta per alberi

(ANSA) - PISTOIA, 15 SET - Domenica 18 settembre (ore 21) in piazza Duomo a Pistoia arriva il 'Back to the Future Live Tour' di Elisa. E con il tour viaggia anche la raccolta fondi voluta dalla cantante per mettere a dimora alberi in tutta Italia.

Elisa, proprio in qualità di Advocate/Champion della Campagna delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Un Sdg Action Campaign), ha scelto di dedicare al tema del clima e alla sostenibilità il suo tour, iniziato a fine maggio con l'heroes Festival di Verona e proseguito per tutta l'estate 2022. Il concerto di Pistoia era previsto per lo scorso 10 luglio ma venne rimandato a causa dell'indisposizione dell'artista.

I biglietti acquistati per la data del 10 luglio - fanno sapere gli organizzatori - sono validi per il 18 settembre; sono anche disponibili gli ultimi tagliandi sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. (ANSA).