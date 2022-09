Furti su auto a Firenze, Prato e Livorno, arrestata coppia

(ANSA) - FIRENZE, 14 SET - Due giovani conviventi di Fucecchio (Firenze), un 23enne e una 22enne, sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di una misura di custodia cautelare con l'accusa di essere i presunti responsabili di una serie di furti avvenuti a Firenze, Fucecchio, Bagno a Ripoli, Carmignano (Prato) e Livorno. I due, già noti alle forze dell'ordine, sono stati identificati in seguito a indagini del nucleo operativo di Firenze, durate da febbraio a luglio scorsi, coordinate dalla procura del capoluogo toscano. Entrambi i giovani sono stati posti agli arresti domiciliari.

Sulle modalità di azione della coppia, secondo quanto spiegato dai carabinieri, i due giovani, dopo aver infranto i finestrini delle auto per impossessarsi di quanto si trovava all'interno - smartphone, tablet, pc, occhiali da sole, capi griffati, denaro contante e carte di pagamento -, avrebbero poi forato anche gli pneumatici con un punteruolo, per garantirsi la fuga e evitare di essere inseguiti dalle vittime. Durante l'operazione sono state condotte perquisizioni in più province toscane che hanno portato al recupero, spiega l'Arma, della refurtiva, parte della quale già restituita ai legittimi proprietari. (ANSA).