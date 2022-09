Fiamme in capannone industriale Prato, a fuoco ditte

(ANSA) - PRATO, 13 SET - Alcune aziende di pronto moda sono andate distrutte a Prato nell'ampio rogo, scoppiato nella notte intorno alle 3:30, di un capannone industriale adibito alla produzione tessile in via della Gora del Pero, nella zona del Macrolotto Uno.

Sul posto hanno operato otto squadre di vigili del fuoco, provenienti anche dai comandi di Firenze, Pistoia e di Lucca, con numerosi mezzi tra autobotti e autoscale. Dopo molte ore di lavoro le fiamme sono sotto controllo e le operazioni di spegnimento in corso. (ANSA).