Anche in Toscana al cinema a soli 3,5 euro

(ANSA) - FIRENZE, 13 SET - Dal prossimo 18 fino al 22 settembre parte l'iniziativa 'Cinema in festa', proposta da MiC, Anec e Anica in collaborazione con la Fondazione Premi David di Donatello, che vedrà oltre duemila schermi coinvolti in tutta Italia e che permetterà al pubblico di accedere in sala a soli 3,50 euro. Per la Toscana all'indirizzo https://www.cinemainfesta.it/cinema/ è possibile trovare i cinema che aderiscono all'iniziativa e i film in programmazione.

"Fare vivere le sale cinematografiche è fondamentale perché sono presidii culturali e la visione collettiva di un film è un'esperienza unica che arricchisce. Sono convinto che anche 'Cinema in festa' aiuterà a dimostrare che vivere la magia del cinema è un'esperienza irrinunciabile e preziosa per le persone ma anche interi territori, quartieri e città", le parole del ministro della Cultura Dario Franceschini. Il format, ispirato alla 'Fête du Cinéma' francese, prevede una 'festa' di cinque giorni in cui il biglietto costerà soltanto 3,50 euro dalla domenica al giovedì, ovvero dal giorno preferito delle famiglie fino al giorno di uscita in sala delle nuove proposte settimanali. Ogni anno ci saranno due appuntamenti, uno a settembre e uno a giugno: il pubblico potrà assistere a tutti i film in normale programmazione, ma anche ad anteprime, masterclass e altri eventi speciali, anche alla presenza di attrici, attori, registi, sceneggiatori, e altri protagonisti del mondo dello spettacolo. (ANSA).