Parco Roselle e Villa Poggio a Caiano in campagna Mic

ANSA) - FIRENZE, 10 SET - Un volo unico tra i resti dell'antica città etrusca e poi romana di Roselle (Grosseto),no sulla villa medicea di Poggio a Caiano (Prato), detta l'Ambra, una delle ville medicee più famose e uno sul Museo della natura morta che insiste sulla stessa villa, commissionata da Lorenzo il Magnifico a Giuliano da Sangallo intorno al 1480.

Sono alcuni dei 30 viaggi mozzafiato protagonisti della nuova campagna del Ministero della Cultura: in volo sull'archeologia e sulla bellezza italiana. Dai luoghi più conosciuti e visitati del patrimonio culturale a quelli meno noti.

La campagna, si spiega dal ministero, "è un viaggio spettacolare che permette di guardare aree archeologiche, ville e complessi monumentali da un originale punto di vista, quello che si eleva da terra a mostra gli sviluppi geometrici e architettonici del sito in questione. Il progetto è realizzato dall'Ufficio stampa del MiC in collaborazione con la Direzione generale musei per la regia di Nils Astrologo, un giovane video artist che quest'estate ha girato l'Italia con droni di nuova generazione, che ben si prestano a documentare il patrimonio culturale nel rispetto delle norme di tutela del patrimonio, ma anche quelle per la tutela ambientale e dei visitatori". Per il ministro Dario Franceschini questa campagna, che rientra tra quelle promosse dal ministero per riavvicinare gli italiani al patrimonio culturale dopo il periodo della pandemia, rappresenta "una nuova occasione per guardare il patrimonio culturale con uno sguardo inedito. Sono sicuro che queste immagini susciteranno in tanti la voglia di conoscere e visitare questi luoghi meravigliosi che tutto il mondo ci invidia". (ANSA).