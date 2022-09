Auto contro moto, 43enne muore a Montespertoli

(ANSA) - MONTESPERTOLI (FIRENZE), 10 SET - Un uomo di 43 anni, residente a San Casciano in Val di Pesa (Firenze), ha perso la vita oggi in un incidente stradale sulla provinciale 93 a Lucardo, nel territorio comunale di Montespertoli (Firenze).

Secondo quanto appreso, l'uomo era alla guida di una moto che si è scontrata frontalmente contro un'auto che viaggiava in senso opposto. L'impatto è stato particolarmente violento e il centauro, pur soccorso dal 118, è morto sul colpo.

Sul posto si sono recati i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi. Illeso, seppure sotto choc, il conducente dell'auto. (ANSA).