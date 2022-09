Operai sbalzati fuori dopo urto tra mezzi, un morto

(ANSA) - BORGO A MOZZANO (LUCCA), 09 SET - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via di Fondovalle, poco dopo la rotatoria di Valdottavo nel comune di Borgo a Mozzano (Lucca). Un furgoncino con a bordo due operai che viaggiava in direzione Garfagnana si è schiantato contro un'auto che procedeva in direzione opposta. I due operai a causa dell'impatto sono stati sbalzati fuori dal mezzo. Uno dei due, un 56enne, ha perso la vita sul colpo.

L'altro è stato trasportato con l'elicottero del 118 in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Feriti anche i due occupanti dell'auto, un uomo e una donna, che, dopo essere stati liberati dalle lamiere dai vigili del fuoco, sono stati trasportati all'ospedale San Luca di Lucca. Sul posto oltre ai mezzi del 118, i carabinieri, e la polizia locale della Mediavalle. (ANSA).