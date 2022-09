Mostre: a Firenze l'Arte del '900 nella Basilicata interna

(ANSA) - POTENZA, 07 SET - A Firenze sarà inaugurata l'11 settembre, alle ore 18, a Palazzo Medici Riccardi, la mostra "Dentro il paesaggio. Arte del '900 nella Basilicata interna", a cura di Antonello Tolve. Lo ha annunciato l'Agenzia di promozione territoriale (Apt) della Basilicata.

Nel comunicato dell'Apt è evidenziato che la mostra, visitabile fino al 30 settembre, è stata promossa "in collaborazione con l'Associazione Lucana Firenze, e in occasione della Settimana Lucana - VI Edizione: Radici e Percorsi organizzata nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2022, con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze".

La mostra "è dedicata all'arte del '900 in Basilicata, con particolare riferimento - è sottolineato nella nota - a un'area in cui paesaggio, borghi e luoghi della cultura dialogano in modo sincretico e originale. A dispetto della sua marginalità geografica, la Lucania ha espresso un peculiare magnetismo nei confronti di artisti e intellettuali del secolo scorso i quali, forse proprio per questa sua dimensione 'remota', si sono lasciati contaminare da una bellezza espressiva ancora oggi percepibile e viva". Viene presentato un quadrilatero di importanti luoghi dell'arte che già nel 2017, sotto l'acronimo Acamm, aveva dato vita al prestigioso Sistema dei Musei e dei Beni Culturali di Aliano, Castronuovo Sant'Andrea, Moliterno e Montemurro, una cintura culturale volta a rafforzare le sinergie sul territorio lucano, in particolare nell'area della Val d'Agri - Pollino dove questi quattro paesi creano, appunto, una quadrangolazione luminosa per proporre al viaggiatore un entusiasmante e indimenticabile percorso nel cuore di due parchi nazionali (il Parco Nazionale del Pollino e il Parco dell'Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese)". (ANSA).