Energia: Nardella, piano per centinaia comunità energetiche

(ANSA) - FIRENZE, 07 SET - "È mia intenzione a Firenze lanciare un piano, come mai abbiamo fatto nella nostra città, per realizzare al più presto centinaia di comunità energetiche.

A proposito dell'avvio dell'anno scolastico ho chiesto ai miei ingegneri di predisporre un progetto, che possa anche fondarsi sul modello delle comunità energetiche, per rivestire i tetti di tutte le scuole del Comune e della provincia di Firenze di impianti fotovoltaici". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine della presentazione della quarta edizione del Festival nazionale dell'Economia civile.

Per Nardella "il risparmio energetico passa anche dall'innovazione e vede nella scuola un punto cruciale. La soluzione per la scuole non è rimandare in Dad 9 milioni di studenti un giorno a settimana, la soluzione è fare immediatamente un decreto che azzeri tutte le procedure per coprire tutti i tetti delle scuole italiane con pannelli fotovoltaici, immediatamente utilizzabili già dal prossimo anno scolastico". (ANSA).