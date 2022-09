Caro prezzi taglia spesa alimentare in Toscana, -3,2%

(ANSA) - FIRENZE, 07 SET - Il caro prezzi taglia del 3,2% gli acquisti alimentari dei cittadini toscani, che sono però costretti a spendere il 3,6%% in più a causa dell'inflazione: è l'analisi di Coldiretti Toscana relativa ai primi sette mesi del 2022. Secondo l'associazione, si legge in una nota, volano gli acquisti di cibo low cost (+9,6% di vendite nei discount), mentre il 51% dei toscani ha ridotto i consumi. Gli aumenti dei prezzi, complessivamente, costeranno alle famiglie toscane 546 euro in più per riempire la credenza nel 2022.

Fra i singoli prodotti, i rincari maggiori colpiscono l'olio di semi di girasole (+106%), la pasta di semola di grano duro (+31%), il riso (+29%), il burro (+27%) e il pane fresco (+17%).

In agricoltura si registrano aumenti dei costi che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi, dal +129% per il gasolio al 70% per la plastica per le confezioni: secondo Coldiretti sono triplicati i costi dell'energia per soddisfare gli stessi bisogni produttivi. (ANSA).