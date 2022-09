In Toscana in 24 ore 211 nuovi casi Covid e un decesso

(ANSA) - FIRENZE, 05 SET - In Toscana sono 1.379.870 i casi di positività al Coronavirus, 211 in più rispetto a ieri. I nuovi casi hanno un'età media di circa 38 anni. Eseguiti 249 tamponi molecolari e 1.799 test antigenici, con un tasso di positività del 10,3% (57,2% per le prime diagnosi), in risalita di un punto percentuale rispetto a ieri. Si registra un nuovo decesso, un 94enne morto nelle provincia di Livorno che porta il totale a 10.666. prosegue il calo dei ricoverati: sono 226, 13 in meno rispetto a ieri, di cui 7 in terapia intensiva, 1 in meno.

I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 1.288.978 (93,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 80.226, -0,2% rispetto a ieri. Complessivamente, 80.000 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (188 in meno rispetto a ieri, meno 0,2%).

Riguardo all'andamento della pandemia nelle singoe province Firenze registra 39 casi in più rispetto a ieri, Prato 19, Pistoia 18, Massa Carrara 18, Lucca 18, Pisa 18, Livorno 32, Arezzo 17, Siena 15, Grosseto 17. (ANSA).