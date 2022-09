Bracconaggio e uccisione animali, nei guai marito e moglie

(ANSA) - AREZZO, 05 SET - Uccisione di animali, esercizio di attività venatoria in periodo di divieto, foraggiamento illecito di ungulati, impiego di mezzi vietati per la caccia, uso di trappole e anche di esplosioni pericolose: sono i reati dei quali è accusata una coppia di coniugi dell'Aretino.

Secondo i carabinieri forestali la coppia, conosciuta in zona come esperta in caccia di selezione, non avrebbe rispettato le regole e la deontologia che regola questo tipo di attività venatoria. Stando a quanto riscontrato dagli inquirenti, i coniugi operavano nelle colline della Valdichiana aretina, dove avrebbero teso vere e proprie trappole agli animali "attirandoli con il cibo e le illuminazioni artificiali per poi abbatterli con mezzi vietati, in orari non consentiti e vicino ad abitazioni esponendo così residenti e passanti e pericoli per la loro stessa incolumità".

Gli animali sarebbero stati attirati mediante foraggio all'interno di una piccola radura nella quale un articolato sistema di fili elettrici li obbligava a compiere un percorso prestabilito che si concludeva di fronte alla linea di tiro di un'altana mimetizzata. Qui, un sistema di sensori di movimento, attivava telecamere e luci artificiali permettendo così ai due di prepararsi a fare fuoco. L'indagine è stata lunga e complessa e realizzata attraverso un sistema di videosorveglianza installato nel bosco con generatori sottoterra e l'impiego di un drone notturno che ha consentito di seguire i tragitti dei bracconieri documentando ogni loro azione. Secondo gli investigatori, le tecniche adottate dai due sarebbero state assimilabili a vere e proprie imboscate, e avrebbero portato a ipotizzare il delitto di uccisione di animali, trattandosi di abbattimenti non consentiti dalle leggi e come tali senza necessità.

Nei giorni scorsi marito e moglie sono stati sottoposti a una perquisizione durante la quale sono stati trovati gli strumenti per gli abbattimenti illeciti e tre fucili incustoditi. (ANSA).