Tamponamento tra due auto, un morto in Versilia

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 04 SET - Incidente mortale stamani intorno alle 5:30 sulla variante Aurelia in Versilia (Lucca), tra Torre del Lago e Viareggio (Lucca), in direzione nord. A seguito del tamponamento tra due auto un uomo di 51 anni, di Camaiore, è morto. Nell'incidente è rimasto ferito un 25enne, trasportato in codice giallo all'ospedale Versilia. La vittima era alla guida di una Fiat Punto che è stata tamponata da una Citroen condotta dal ferito.

Intervenuti sul posto l'automedica, l'ambulanza della Misericordia di Torre del Lago, la polizia, i vigili del fuoco e personale Anas per la gestione della viabilità: in seguito all'incidente l'Aurelia è stata chiusa e poi riaperta in direzione nord. (ANSA).