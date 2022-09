Cuaron gira serie con Blanchett e Kline a Forte dei Marmi

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 03 SET - Forte dei Marmi (Lucca) ospiterà la nuova serie di Apple Tv+, firmata dal regista messicano Alfonso Cuaron e che vede tra i protagonisti Cate Blanchett e Kevin Kline: 'Disclaimer', questo il titolo annunciato dalla stessa piattaforma, basata sull'omonimo romanzo di Renee Knight. Le riprese inizieranno il 10 settembre e proseguiranno per sei settimane, portando in Versilia complessivamente, spiega il Comune di Forte dei Marmi, una troupe composta da circa 350 persone, tra italiani e inglesi.

"Per il nostro paese è davvero una opportunità eccezionale - afferma il sindaco Bruno Murzi -: nell'immaginario cinematografico Forte dei Marmi è sicuramente collegata al film Sapore di Mare che ha contribuito a costruirne la fama. E recentemente siamo stati il set del film Sky Security. Ma mai avevamo avuto tutti insieme tanti nomi conosciuti a livello mondiale e così tanti premi Oscar". Oltre a Cuaron, Blanchett e Kline, tutti premi Oscar appunto, ci saranno anche Sacha Baron Cohen, noto al grande pubblico per Borat, e l'attrice coreana Ho yeon Jung, arrivata al successo con la serie Squid Games. Nel team tecnico ci saranno il direttore della fotografica Emmanuel Lubezky, 3 premi Oscar per Gravity, Birdman e The Revenant, la costumista Jani Temime che tra i molti suoi film ha realizzato i costumi per Harry Potter e lo scenografo Neil Lamont, anche lui impegnato nella saga di Harry Potter e in pellicole quali Solo e Rogue One della saga di Star Wars. La società di produzione è la Film Production Consultants. (ANSA).