Altri 762 casi di Covid e 4 morti in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 03 SET - Sono 762 i nuovi casi d Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana che portano i totale a 1 milione e 379.118 contagiati da inizio pandemia. I nuovi casi hanno un'età media di 53 anni circa. Eseguiti 855 tamponi molecolari e 6.009 antigenici rapidi: il tasso di positività è dell'11,1%, stabile rispetto a ieri (58,7% per cento per le prime diagnosi). Si registrano altri 4 decessi (solo uno, precisa la Regione fornendo i dati, si è verificato negli ultimi due giorni mentre gli altri si riferiscono a settimane precedenti): si tratta di 3 uomini e 1 donna, con un'età media di 83,8 anni, residenti nelle province di Livorno, Arezzo e Grosseto, mentre una quarta persona deceduta abitava fuori Toscana. Salgono così a 10.664 il numero dei deceduti da inizio pandemia. Prosegue il calo dei ricoverati: sono 250, 16 in meno, di cui in terapia intensiva 9 (stabili).

I guariti crescono ugualmente dello 0,1 per cento (1.410 persone) e raggiungono quota 1.287.546 (93,4% dei casi totali).

Attualmente in Toscana risultano 80.908 positivi, lo 0,8 per cento in meno rispetto a ieri. In 80.658 sono in isolamento a casa, perchè presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (636 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%).

Riguardo all'andamento della pandemia nelle singole province Firenze registra 162 casi in più rispetto a ieri, Prato 43, Pistoia 51, Massa Carrara 62, Lucca 94, Pisa 79, Livorno 89, Arezzo 75, Siena 61, Grosseto 46. (ANSA).