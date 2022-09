Italiano, contro la Juventus serve Fiorentina top e da battaglia

(ANSA) - FIRENZE, 02 SET - "Siamo amareggiati per la sconfitta di Udine e vogliamo ripartire cercando di mettere in difficoltà la Juventus: contro una squadra come quella bianconera serve una Fiorentina top e da battaglia". Lo ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida da sempre più sentita a Firenze.

"Ci sono situazioni che devo valutare bene - ha continuato il tecnico viola - e soprattutto dobbiamo e vogliamo tornare a fare gol. L'obiettivo è far sì che i nostri attaccanti arrivino a fare ciò che ha fatto qui Vlahovic". In dubbio al momento Gonzalez e Bonaventura colpito da un gravissimo lutto, la scomparsa del padre. (ANSA).