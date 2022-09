Art Gate, al Marini finestra virtuale tra Firenze e Venezia

(ANSA) - FIRENZE, 02 SET - Una finestra virtuale, un varco nello spazio-tempo tra le città di Firenze e Venezia, unite dall'opera di Marino Marini. Si chiama Art gate il progetto vincitore della terza edizione del Playable Museum Award, la call for ideas rivolta a architetti, designer, sviluppatori, maker, artisti, storyteller, visionari e creativi di ogni ambito per pensare e realizzare il Museo del Futuro, che da domani prenderà posto al piano terra del Museo Marino Marini di Firenze.

Pensata e realizzata da Anotherview collective, collettivo internazionale di artisti e designers, Art gate trasporterà il visitatore direttamente sul Canal Grande a Venezia per ammirare, in una veduta sincronizzata con l'ora reale e creata grazie alle più avanzate tecnologie 8k, l'opera 'L'angelo della città', realizzata proprio da Marini e posta all'ingresso della Fondazione Guggenheim, in una prospettiva che rompe le barriere fisiche e percettive. Sono Marco Tabasso, Tatiana Uzlova e Robert Andriessen - un italiano, una russa, un olandese - a dar vita nel 2017 a Anotherview, un progetto visionario che consiste nella creazione di "finestre nomadi digitali", ognuna delle quali racconta un giorno in un diverso luogo del mondo. Le finestre di Anotherview sono state esposte in fiere e mostre internazionali, come Art Basel Design Miami a Miami e Basilea, PAD London e Jingart in Cina. (ANSA).