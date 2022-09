Scontro tra auto in A12, muore bambina

(ANSA) - LUCCA, 01 SET - Una bambina è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto stamani intorno alle 10.30, sull'autostrada A12 Genova-Livorno tra i caselli di Versilia (Lucca) e Massa, in direzione Massa.

Da quanto appreso dai soccorritori la piccola, di 4 anni, viaggiava a bordo di un'auto che si sarebbe scontrata con un'altra macchina, prendendo poi anche fuoco. Nell'urto la bambina poi morta sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo.

Con lei c'erano sulla macchina viaggiavano i genitori e una sorellina, portati in codice giallo all'ospedale Apuane di Massa. Sul luogo dell'incidente, insieme ai sanitari inviati dal 118, intervenuta la polizia stradale e i vigili del fuoco.

