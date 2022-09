In Toscana altri 933 casi Covid e 5 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 01 SET - In Toscana sono 1.377.549 i casi di positività al Coronavirus, 933 in più rispetto a ieri (184 confermati con tampone molecolare e 749 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno unìetà mediai di 52 anni circa.

Eseguiti 1.042 tamponi molecolari e 7.195 antigenici rapidi, di questi l'11,3% è risultato positivo (58,2% per le prime diagnosi): il tasso di positività scende di un punto percentuale rispetto al report diffuso ieri, quando era pari al 12,2 (era 61,6% invece per le prime diagnosi). Si registrano purtroppo altri 5 decessi - 2 uomini e 3 donne con un'età media di 88,4 anni, residenti nelle province di Firenze (3), Arezzo e Siena - che porta il totale a 10.655. Prosegue il calo dei ricoverati: sono 277, 14 in meno rispetto a ieri, di cui 10 in terapia intensiva, 1 in meno.

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.284.123 (93,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 82.771, +0,2% rispetto a ieri. Complessivamente, 82.494 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (138 in più rispetto a ieri, più 0,2%).

Nelle singole province Firenze registra 192 casi in più rispetto a ieri, Prato 43, Pistoia 71, Massa Carrara 49, Lucca 112, Pisa 116, Livorno 111, Arezzo 91, Siena 75, Grosseto 73.

(ANSA).