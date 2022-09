Auto travolge 2 pedoni su marciapiede, un morto a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 01 SET - Un uomo di 65 anni è morto e un altro, al momento non identificato, è ricoverato in prognosi riservata, dopo che entrambi sono stati travolti nel tardo pomeriggio di ieri mentre erano sul marciapiede da un'auto il cui conducente ha perso il controllo in via Corridoni a Firenze.

Feriti ma sembra lievemente il conducente e un altro occupante della macchina. Entrambi pedoni investiti sono stati portati in codice rosso all'ospedale di Careggi dove poi è deceduto il 65enne, un uomo di origine albanese. Non ancora identificato l'altro ferito grave, indicato come un giovane: ha riportato un politrauma.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19: sul posto con i sanitari intervenuti anche i vigili del fuoco - che hanno liberato i due occupanti dell'auto rimasti incastrati nell'abitacolo - e la polizia municipale che ha effettuato i rilievi. Da una prima ricostruzione sembra che l'auto, per motivi da accertare, abbia sbandato finendo sul marciapiede e travolgendo i due pedoni: dopo l'impatto l'auto è rimbalzata sul lato opposto fermandosi. (ANSA).