Spinta a terra e rapinata in centro a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 30 AGO - Rapinata una giovane la notte scorsa nel centro di Firenze, in borgo Santi Apostoli. Uno sconosciuto, secondo quanto ricostruito dalla polizia. l'ha afferrata e spinta a terra ed è fuggito con la borsa: per la vittima dell'aggressione, 27 anni, di origine straniera, 6 giorni di prognosi per le contusioni.

Secondo quanto emerso la giovane, intorno alle 2, stava rincasando dopo una serata in compagnia di amici quando è stata afferrata alle spalle e spinta a terra da un uomo che poi le ha strappato la borsa, con denaro e documenti. Il rapinatore è quindi scappato in sella alla bici con il bottino, in Borgo Santissimi Apostoli. La 27enne è riuscita a sollevarsi e ha chiamato con il cellulare, che aveva tenuto stretto in mano, il 118. All'arrivo dell'ambulanza è stata trasportata al pronto soccorso di Santa Maria Nuova dove le sono state riscontrate contusioni giudicate guaribili, secondo i sanitari, in sei giorni di prognosi. Al vaglio della polizia, le telecamere di sorveglianza della zona. (ANSA).