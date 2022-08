Scontro tra motocarro e moto, anziano muore nell'Aretino

(ANSA) - AREZZO, 30 AGO - Un uomo di 80 anni è morto stamani a causa di un incidente verificatosi sulla strada statale 679 Arezzo-Battifolle in località Battifolle: da quanto appreso l'anziano viaggiava su un motocarro che si è scontrato con una moto. Quest'ultima era condotta da un 19enne che è rimasto ferito in modo grave, venendo poi trasferito con l'elisoccorso in ospedale a Firenze.

Da chiarire al momento la dinamica dell'incidente in seguito al quale il traffico alla statale è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto intervenuti con i sanitari inviati dal 118 i vigili del fuoco e la polizia municipale. (ANSA).