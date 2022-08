Maggio riparte con concerto gratuito offerto a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 30 AGO - Dopo la pausa estiva riparte l'attività del Maggio musicale fiorentino. Il Teatro, allo stesso modo con cui ha salutato il suo pubblico prima delle vacanze, lo scorso 13 luglio, con un concerto in omaggio a Firenze diretto da Zubin Mehta, riprende il 2 settembre con un concerto anche questo gratuito, offerto alla città di Firenze, e che si terrà nella cavea, il teatro all'aperto sul tetto del Maggio.

Per questo primo appuntamento sinfonico della nuova stagione sul podio alla guida dell'Orchestra del Maggio, ci sarà il maestro Theodor Guschlbauer. Il programma prevede la Sinfonia in re maggiore K. 385, Haffner di Mozart e il Concerto in do maggiore op. 15 per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven; in chiusura la Sinfonia in do maggiore K. 425, Linz sempre di Mozart. Al pianoforte, nel corso dell'esecuzione del concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven, il maestro Andrea Lucchesini. L'ingresso al concerto è gratuito ma, si spiega dal Teatro, è necessario richiedere il biglietto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso la biglietteria del Maggio (dal martedì al venerdì: 11-13/15-18; sabato: 11-14; da due ore prima degli spettacoli) o telefonicamente presso il Servizio cortesia o via mail. (ANSA).