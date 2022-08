Incontri e anteprime a rassegna letteraria Intemporanea Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 30 AGO - Sette appuntamenti in sette luoghi diversi per un viaggio nella letteratura che attraversa la città di Firenze, dal Museo Novecento al cinema La Compagnia, dalla Manifattura Tabacchi a Piazza delle Murate e alle Biblioteche di quartiere. E Intemporanea, rassegna letteraria ideata e diretta da Pinangelo Marino, la cui quarta edizione si svolge dal 5 al 23 settembre, nell'ambito dell'Estate Fiorentina, con un programma composto da omaggi, eventi speciali e anteprime delle principali uscite editoriali della rentrée autunnale (ingresso gratuito con prenotazione).

Tra gli eventi di quest'anno la tappa fiorentina del premio Campiello 2022 con il vincitore della 60a edizione (il 3 settembre a Venezia); un elogio della letteratura, da Omero ai giorni nostri di Nicola Lagioia, un omaggio a Clarice Lispector e alla rivista Frigidaire. E poi gli incontri con alcune delle voci della narrativa italiana attesi prossimamente in libreria con i loro nuovi romanzi: Edoardo Albinati, Costanza DiQuattro e Andrea Pomella. (ANSA).