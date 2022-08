Covid, in Toscana nessun decesso nelle 24 ore

(ANSA) - FIRENZE, 29 AGO - Nessun morto per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore secondo il report quotidiano della Regione.

Non succedeva dal 23 luglio scorso. Restano quindi 10.632 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.331 a Firenze, 868 a Prato, 959 a Pistoia, 681 a Massa Carrara, 1.006 a Lucca, 1.207 a Pisa, 807 a Livorno, 669 ad Arezzo, 555 a Siena, 397 a Grosseto e 152 persone non residenti nella regione.

I nuovi casi rilevati nelle 24 ore della domenica sono stati 276 (età media 49 anni, rapporto positivi/tamponi 12,93% in calo dal 13,10% del giorno precedente) e portano a 1.374.149 i positivi totali (+0,02% sul totale). I guariti - solo 186 nelle 24 ore con il tampone negativo - crescono dello 0,01% e raggiungono quota 1.280.987 (93,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 82.530 (+0,1% rispetto a ieri).

Tra loro i ricoverati sono 286 (-18 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri, pari al - 5,9%) di cui 10 in terapia intensiva (+4 persone il saldo tra ingressi e uscite, pari al +66,7%). Altre 82.244 persone sono in isolamento a casa "poiché - sostiene la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi" (+108 persone su ieri, pari al +0,1%). (ANSA).