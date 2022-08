Bagno in costume in fontana Nettuno piazza Signoria, multati

(ANSA) - FIRENZE, 29 AGO - Sono entrati nella Fontana del Nettuno, in piazza della Signoria a Firenze, in costume da bagno, venendo però poi bloccati e multati dalla polizia municipale. È successo ieri mattina, intorno alle 7.30, protagonisti due giovani di nazionalità belga, 24 e 26 anni, per i quali è scattata una sanzione da 160 euro.

Gli agenti del corpo di guardia di Palazzo Vecchio sono stati allertati dal sistema di allarme anti-intrusione e dalle telecamere hanno visto due persone in costume da bagno scavalcare la recinzione esterna al monumento per immergersi con tutto il corpo nell'acqua della fontana. Immediato l'intervento dei vigili che hanno fermato i due giovani ancora bagnati e con un asciugamano indosso. (ANSA).