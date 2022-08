13enne soccorso in giardini Firenze, caso di alcolismo acuto

(ANSA) - FIRENZE, 29 AGO - Beve vodka e un 13enne viene soccorso per alcolismo acuto a Firenze e ricoverato all'ospedale di Careggi. E' successo domenica pomeriggio nel parco Toscanini, zona Novoli, dove il ragazzo si è sentito male. Domenica pomeriggio è stato soccorso da alcuni amici e passanti, i quali hanno chiamato il 118. Quando sul posto è arrivata l'ambulanza, i sanitari hanno constatato che il ragazzo era in stato di alcolismo acuto e lo hanno trasportato all'ospedale di Careggi.

Il giovane era ai giardini in compagnia di altri due adolescenti. I tre, secondo una ricostruzione, avrebbero bevuto vodka. A un certo punto il 13enne si è allontanato di qualche metro e si è accasciato a terra all'improvviso. Sono stati gli amici e alcuni passanti a soccorrerlo subito e a avvertire i genitori. Sul posto, oltre l'ambulanza anche una volante della polizia. Non è escluso dalle autorità intervenute che lo studente abbia fatto pure uso di sostanze stupefacenti ma saranno gli esami tossicologici a confermarlo. (ANSA).