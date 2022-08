Incidenti stradali: morto 30enne, auto si schianta a Compiobbi

(ANSA) - FIRENZE, 28 AGO - Morto la notte scorsa un 33enne alla guida di un'auto che si è schiantata sui muri delle case di Compiobbi(Firenze), lungo la statale Aretina. Grave il passeggero, 29enne, che è stato ricoverato in ospedale dal 118 in codice d'urgenza rosso. Sul posto i carabinieri per i rilievi. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco dal distaccamento di Pontassieve per estrarre dalle lamiere della vettura i due occupanti. Secondo ricostruzioni nell'incidente, che è avvenuto nell'abitato, è rimasta coinvolta solo la loro autovettura che per cause da accertare è andata fuori controllo e ha urtato di lato l'angolo di un edificio.

