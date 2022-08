Fulmine prende tubo gas, fuga di metano nell'Aretino

(ANSA) - MONTEVARCHI (AREZZO), 27 AGO - La caduta di un fulmine ha causato la rottura di un tubo del metano, conduttura che appartiene alla rete, posizionato all'esterno di un'abitazione provocando così una fuga di gas. E' successo in Toscana, a San Giovanni Valdarno (Arezzo), in via Vetri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per garantire la messa in sicurezza dell'area fino a quando sarà stato effettuato il ripristino da parte dei tecnici di Toscana Energia. Sulla Toscana interna si è abbattuta una perturbazione prevista da una allerta in codice giallo. L'avviso meteorologico prosegue fino a tutta la giornata di domenica.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche a Caposelvi di Montevarchi (Arezzo) sulla strada comunale dopo la caduta di una fila di pioppi buttati giù da un temporale. Gli alberi hanno ostruito la circolazione stradale. Attivate le operazioni per la rimozione delle piante. Presenti anche i vigili urbani e dipendenti dell'ufficio tecnico del Comune. Interventi dei vigili del fuoco anche a Siena e nella parte sud della provincia alle pendici del Monte Amiata dopo un temporale a forte intensità nel pomeriggio. I pompieri hanno operato nel capoluogo e nei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio per rimuovere le piante pericolanti. Sono stati effettuati circa venti interventi per danni causati dalle precipitazioni di acqua. (ANSA).