Maltempo: avviso di piogge e temporali forti Toscana orientale

(ANSA) - FIRENZE, 26 AGO - Attesi piogge e temporali forti sabato 27 agosto nelle zone interne della Toscana, nel settore orientale. La protezione civile ha emesso un avviso di codice giallo a causa di un calo della temperatura in quota che in queste ore sta determinando un aumento della instabilità. Le zone interessate sono quelle del Casentino, del Valdarno superiore, della Val di Chiana, dell'Alto Ombrone grossetano e della Val Tiberina. Fin dal pomeriggio di oggi, venerdì 26 agosto, saranno possibili isolate e brevi precipitazioni, prevalentemente temporalesche, in particolare sull'Appennino tosco-emiliano e sulle zone interne centro meridionali. I fenomeni tenderanno a farsi più significativi, in particolare nel settore orientale, nella giornata di sabato 27 agosto con rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, e con possibilità anche di colpi di vento e grandinate. Il codice giallo è anche per rischio idrogeologico e del reticolo idraulico minore e va dalle ore 12 alla mezzanotte di sabato.

