18enne rapinato in strada Firenze a calci e pugni da gang

(ANSA) - FIRENZE, 26 AGO - Aggredito a pugni e calci per un cellulare, a Firenze. Vittima un ragazzo fiorentino, 18 anni, che avrebbe rimediato un taglio al volto e alcune contusioni.

L'assalto è avvenuto in viale Fanti, in zona Campo di Marte, nei pressi dello stadio, intorno alle 1.30 della notte fra giovedì e venerdì. Il giovane, secondo una prima ricostruzione della polizia, sarebbe stato avvicinato da almeno quattro ragazzi, sui 20 anni e di origine straniera, che lo avrebbero preso a calci e pugni per strappargli il cellulare. Poi gli aggressori con il bottino sono fuggiti in sella alle bici. Le grida di aiuto della vittima hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti e dei residenti, uno dei quali è sceso per strada e ha inseguito, invano, gli assalitori. Altri hanno chiamato il 118 e il 112.

E' arrivata un'ambulanza che ha trasportato il giovane all'ospedale Santa Maria Nuova. Sul posto anche una volante della polizia che segue le indagini. (ANSA).