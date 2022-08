Teatro e danza fra torri S.Gimignano a 'Orizzonti verticali'

(ANSA) - SAN GIMIGNANO (SIENA), 25 AGO - Teatro, danza, installazioni, incontri, laboratori, nel programma del festival 'Orizzonti Verticali - Horti conclusi' dal 25 al 27 agosto 2022 in vari luoghi di San Gimignano (Siena), sotto le celebri torri e nei caratteristici giardini privati cintati da muri e ancora esistenti dentro il tessuto urbanistico medievale della città.

Direzione artistica di Tuccio Guicciardini e Patrizia de Bari.

Ai luoghi di rappresentazione della passata edizione, i giardini 'horti conclusi', sia privati che pubblici che hanno alimentato un senso di appartenenza all'azione culturale, quest'anno si aggiungono cortili, architetture militari di difesa e pure un rifugio antiaereo sotterraneo allestito durante la Seconda guerra mondiale.

La rassegna, spiegano gli organizzatori dell'associazione Giardino chiuso, celebra un traguardo importante nel veicolare la sperimentazione e la ricerca dello spettacolo dal vivo. Un cantiere aperto dove i linguaggi della scena contemporanea, in una commistione di stili e proposte, si sposano con l'architettura storico medievale di San Gimignano. Il calendario proporrà percorsi artistici votati alla multidisciplinarietà, con la partecipazione di artisti e compagnie come Michele Santeramo-Fondazione Fabbrica Europa, Instabili Vaganti, Atacama, Ivona, Giardino Chiuso, Teatro dell'Argine, Compagnia Tiziana Arnaboldi, Marco Baliani, in dialogo con i luoghi della città. Sette gli spettacoli in cartellone di cui due prime italiane, una prima nazionale ed una prima regionale, affiancati da una installazione dell'artista visivo Sebastiano Pelli, due incontri, un laboratorio con Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola e Anuradha Venkataraman.

Il festival si apre oggi alle 18 nel cortile del Palazzo Comunale. (ANSA).