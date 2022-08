Premio Casato Prime Donne alla giornalista Elena Testi

(ANSA) - MONTALCINO (FIRENZE), 25 AGO - La giornalista Elena Testi, inviata de La7, 35 anni, è stata scelta dalla giuria del Premio Casato Prime Donne come 'Prima Donna' 2022, "esempio di coraggio, talento e motivazione - viene spiegato - per le giovani generazioni e l'universo femminile". Verrà premiata sabato 17 settembre al Teatro degli Astrusi di Montalcino (Siena) insieme a due giornalisti che si sono invece particolarmente distinti nelle sezioni dedicate alla promozione del territorio e del vino, Aldo Fiordelli e Chiara Beghelli. Il premio viene assegnato dopo due anni di sospensione a causa del Covid.

"Per sfondare il tetto di cristallo le donne devono portare qualcosa di peculiare che rinnova l'ambito in cui operano.

Riassumo: passione, maestri, convinzione e donne", afferma in una nota Donatella Cinelli Colombini, presidente del premio, facendo riferimento anche alle sue cantine che finanziano l'iniziativa e sono le prime in Italia con un organico interamente femminile.

La cerimonia segnerà anche l'inizio dell'incubatore dei giovani talenti toscani dell'artigianato, nuova iniziativa del Premio Casato Prime Donne, che trova in Elena Testi una testimonial e che per la prima volta vedrà premiati un pasticciere e un orafo di età anagrafica sotto i 30 anni e toscani. (ANSA).