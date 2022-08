Morte Franceschi: ex recluso, so di violenze carcere Grasse

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 25 AGO - I familiari di Daniele Franceschi, il carpentiere viareggino di 36 anni morto in circostanze mai completamente chiarite nel carcere di Grasse, in Francia, il 25 agosto 2010 - oggi è il dodicesimo anniversario -, sono stati contattati da un uomo che fu detenuto anche lui a Grasse ma alcuni anni prima di Franceschi. Questa persona, che è della Versilia, ha avuto un colloquio con l'avvocato Aldo Lasagna, il legale storico della famiglia Franceschi, e si è detto disponibile a collaborare con gli inquirenti, italiani o francesi, per raccontare taluni episodi cruenti vissuti in quel carcere all'epoca della sua detenzione.

Episodi, viene ipotizzato, che potrebbero far dubitare della versione ufficiale fornita dalle autorità francesi per giustificare la morte del viareggino. La famiglia ricorda che gli organi interni di Daniele non sono mai stati restituiti alla madre, nonostante le rassicurazioni anche del governo francese.

Per la morte di Daniele Franceschi fu condannato un medico francese. (ANSA).