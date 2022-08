Conference: 0-0 col Twente, Fiorentina alla fase a gironi

(ANSA) - FIRENZE, 25 AGO - La Fiorentina ha pareggiato 0-0 a Enschede, contro il Twente, nel ritorno dei Playoff della Conference League e si è qualificata per la fase a gironi del torneo Uefa. All'andata i viola avevano battuto gli olandesi per 2-1. Finale in 10 per l'espulsione di Igor e miracolo di Terracciano nei minuti di recupero con una parata decisiva sulla linea a una manciata di secondi dalla fine del recupero. Invece, non ci sono precisazioni a Enschede, da parte delle autorità locali, sul numero e le generalità dei tifosi della Fiorentina rimasti feriti nel corso degli incidenti di mercoledì in tarda serata, nel centro della città, fra hooligans del Twente e supporter viola. Alcune persone erano state portate via in ambulanza, ma ancora non si sa chi e quante siano. Gli ultrà si sono affrontati a calci e pugni, con lancio di sedie e di bastoni. Tutto ciò ha provocato la distruzione di panchine e dehors dei ristoranti nei paraggi, e sono andate in frantumi anche diverse vetrine. Così ora il sindaco di Enschede, per prevenire nuovi incidenti, ha disposto un'ordinanza secondo cui i tifosi della Fiorentina la maggior parte dei quali soggiornano nell'Intercity Hotel, vicino alla stazione, debbano essere scortati direttamente allo stadio dalla polizia, senza poter passare dal centro della città, che è stato loro interdetto, per evitare disordini e consentire un tranquillo svolgimento della gara. In seguito agli scontri tra tifosi del Twente e della Fiorentina a Enschede, in Olanda, prima della partita di ritorno del playoff di Conference League tra le due squadre, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha inviato una e-mail al sindaco di Enschede e ha contattato l'ambasciata. Nardella si è adoperato per avere "informazioni più dirette su quanto accaduto" a Enschede, con gli scontri tra i tifosi olandesi del Twente e della Fiorentina prima del playoff di ritorno del Conference League. È quanto si apprende dal Comune di Firenze. Il sindaco ha chiesto che "venissero rilasciati i tifosi non direttamente coinvolti negli scontri, oltre a condividere l'auspicio che tutto possa procedere per il meglio"