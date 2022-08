C'è 'Pinocchio Senza i fili' 100 eventi nelle vie di Collodi

(ANSA) - COLLODI (PISTOIA), 25 AGO - Dal 26 al 28 agosto a Collodi (Pistoia) c'è 'Senza fili - Pinocchio Street Festival', 100 spettacoli di teatro, musica, circo nel paese del burattino più famoso del mondo, che dopo la pausa imposta dal Covid vengono distribuiti ovunque, nel Parco, nel Castello e nel Giardino Storico di Villa Garzoni. Tra gli ospiti internazionali i mimi ucraini Dekru che alla guerra oppongono le loro 'Anime Leggere', titolo dello spettacolo della regista Liubov Cherepakhina, tra poesia e satira sociale, con uno sguardo ironico e delicato sulle contraddizioni dell'uomo contemporaneo.

Grande attesa anche per gli svizzeri Andreas Manz und Bernard Stöckli, la Compagnia Due che riconduce al teatro la comicità di tradizione clownesca in una pièce sorprendente ed esilarante.

Ancora filone comico col Quartetto Euphoria, con Marna Fumarola e Suvi Valjus (violini), Hildegard Kuen (viola) e Michela Munari (violoncello), bravissime maestre d'archi che spingono i limiti della comicità femminile ai confini della musica classica. Per il circo contemporaneo 'Di Pezza' del Red One Duo, formazione nata all'interno della Suola Romana di Circo che coniuga le arti della pista con una drammaturgia e una costruzione scenica del tutto teatrale. E ancora la danzatrice e acrobata Martina Nova, che si esibirà in uno spettacolo visuale e sognante dal titolo "Luce", nel quale la vedremo volteggiare in area ed uscire da una gigantesca abatjour nel Giardino Garzoni. Per la musica, la cantante jazz Enrica Bacchia affiancata dal chitarrista Massimo Zemolin. Domani venerdì 26 agosto inaugurazione della kermesse alle ore 18.30 con le autorità, gli organizzatori e la Fondazione nazionale 'Carlo Collodi' che ospita gran parte degli spettacoli. (ANSA).