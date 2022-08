Nba, un campo dedicato a Bryant in villaggio dove visse da bimbo

(ANSA) - CIREGLIO (PISTOIA), 24 AGO - Un campo di basket in ricordo del fuoriclasse Kobe Bryant, il campione Nba morto nel gennaio 2020 vicino Los Angeles, a Cireglio (Pistoia), il villaggio dell'Appennino dove Bryant era cresciuto insieme al padre Joe, che tra il 1987 e il 1989 fu giocatore professionista nel Pistoia basket di serie A/1. È quanto inaugurato proprio a Cireglio, in occasione della serata conclusiva del 'Primo Memorial Kobe Bryant'. Il campo è stato colorato con i colori dei Los Angeles Lakers, la squadra dove Bryant diventò celebre.

Il taglio del nastro è stato affidato al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e al capitano del Pistoia Basket, Gianluca Della Rosa, dopo le parole dello stesso primo cittadino e del presidente della Proloco, Filippo Zuccherini, e della benedizione del parroco locale, padre Paul. Il mini torneo di pallacanestro a tre è stato vinto dalla squadra dei 'Cangureli', che ha battuto in finale 'Hochi'. (ANSA).