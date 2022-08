Maltempo, Giani: "In Toscana danni per circa 50 milioni"

(ANSA) - FIRENZE, 24 AGO - Sui danni da maltempo "per tutta la Toscana si parla di una cifra di circa 50 milioni". Lo ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani a chi gli ha chiesto un bilancio sui danni e se si attenda che nel corso del Consiglio dei ministri in programma domani venga concesso lo stato d'emergenza nazionale.

Secondo Giani la stima dei 50 milioni "è ancora tutta da approfondire ma le prime valutazioni ci portano a questo". Per quanto riguarda lo stato di emergenza, ha affermato il governatore toscano, "il capo dipartimento della Protezione civile Curcio ha inviato i funzionari a Carrara e Massa e da parte loro è stata fatta una prima stima e valutazione delle schede che portano alla dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale". Se questo iter "porterà già domani alla delibera del governo oppure tra una settimana o dieci giorni non è rilevante: l'importante è che l'iter sia partito". (ANSA).