Livorno celebra 60 anni 'Il sorpasso', c'è Lancia di Gassman

(ANSA) - LIVORNO, 24 AGO - Una serata, il 25 agosto a Livorno, per celebrare i 60 anni di uscita nelle sale del film 'Il Sorpasso' di Dino Risi, pellicola che ha un legame molto forte col territorio livornese. L'evento si terrà a villa Fabbricotti e vedrà come protagonista la Lancia Aurelia B24 su cui viaggiavano nel film Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant. L'auto sarà esposta dalle 19 vicino all'arena cinematografica. Contemporaneamente, spiegano dal Comune, all'interno della Villa sarà allestita l'esposizione 'Scene da un sorpasso', dipinti dell'artista Sergio Bargagliotti che reinterpretano 10 fotogrammi scelti tra le migliaia della pellicola.

Alle 21.30 è prevista la proiezione del film documentario 'L'estate di Bruno Cortona', prodotto dal Comune di Rosignano Marittimo con la regia di Gloria De Antoni. Il documentario, "un pellegrinaggio sui luoghi di culto del film, con interviste alle comparse e dietro le quinte amatoriali in 8mm" ripercorre la realizzazione del film con le voci di coloro che vi hanno preso parte o che l'hanno amato. La serata è organizzata dal Centro Studi Commedia all'Italiana con la collaborazione del Comune di Livorno e del cinema 4 Mori e sarà ad ingresso gratuito. Infine, il 26 agosto la Lancia Aurelia ripercorrerà a ritroso il viaggio descritto nel film per arrivare a Castiglioncello. (ANSA).