In fiamme veicoli in un cortile di Livorno, indagini

(ANSA) - LIVORNO, 24 AGO - Un camper e una vettura in sosta sono andati distrutti la notte scorsa a Livorno in un incendio all'interno di un cortile di via Giordano Bruno. Le fiamme hanno danneggiato altri due mezzi nelle vicinanze. Sono state avviate indagini per stabilire le cause del rogo. L'intervento è stato dei vigili del fuoco di Livorno.

Secondo quanto emerge, l'incendio è divampato nello stesso cortile del blocco popolare dove, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, in circostanze ancora al vaglio dei carabinieri, un 30enne livornese era precipitato dal quarto piano di un'abitazione occupata, morendo poi una decina di ore dopo in ospedale. Sulla vicenda, su cui non viene scartata alcuna ipotesi tra cui quella del suicidio, sono in corso accertamenti fin dal primo momento per definire il contesto in cui viveva il 30enne. (ANSA).