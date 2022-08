Ciclismo, al via il Giro della Toscana femminile con 30 nazioni

(ANSA) - FIRENZE, 24 AGO - Torna dal 25 agosto a Firenze il Giro della Toscana internazionale femminile di ciclismo, manifestazione giunta alla 26/a edizione: in gara 170 cicliste, 28 squadre, 30 nazioni rappresentate, 70 tra tecnici e accompagnatori, 100 persone dell'organizzazione.

Tra le novità l'ampliamento da tre a quattro tappe: la gara partirà dal parco delle Cascine con una cronometro di 2,700 km che decreterà la prima maglia di leader. La seconda tappa coinvolgerà Campi Bisenzio (partenza e arrivo, 113km), la terza Segromigno Piano (Lucca) per 117 km e la quarta Lucca-Montecatini Terme (Pistoia) da 128 km. Firenze aveva ospitato la corsa dal 1994 al 2013: la manifestazione, organizzata da Brunello Fanini, è dedicata alla figlia e campionessa Michela. Lo stesso Fanini si è detto soddisfatto per aver riportato il Giro della Toscana internazionale femminile di ciclismo a Firenze "grazie anche all'interessamento fondamentale dei massimi vertici amministrativi sia a livello regionale che comunale". (ANSA).