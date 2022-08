Banda furti in Toscana e Svizzera, 2 arrestati e 8 perquisiti

(ANSA) - LUCCA, 24 AGO - Due uomini arresti ai domiciliari, di 25 e 23 anni, su ordinanza del gip e otto perquisizioni domiciliari e personali per altrettanti indagati, tutti di Lucca: questa l'attività della squadra mobile lucchese che ha scoperto una banda dedita ai furti in casa. Coinvolti sei cittadini sinti e due italiani. Chiave dell'indagine, spiega la questura, l'osservazione dei preziosi venduti ad alcuni negozi compro oro dove è stato rilevata la frequenza settimanale di un insospettabile che portava, appunto spesso, oro da vendere. Oro di cui gli investigatori hanno sospettato la provenienza illecita.

Dalle verifiche è emerso che si trattava di oggetti trafugati in furti in appartamento, pertanto sono scattati i sequestri, mentre nel tempo le indagini - iniziate nel settembre 2021 - hanno scoperto il sodalizio. Le accuse sono per furti in abitazioni a Lucca, San Giuliano Terme (Pisa), Capannori (Lucca) e perfino in Svizzera. Verso la nazione elvetica gli indagati avrebbero organizzato viaggi finalizzati a commettere anche là furti in appartamento. Uno è stato accertato l'11 novembre 2021 a Chur: partiti in auto, sul posto la banda assalì una casa forzando semplicemente un infisso. Vi furono rubati vari preziosi tra cui un orologio Omega e quattro orecchini con diamanti. In tale circostanze le autorità svizzere furono avvisate dalla squadra mobile e arrestarono tre degli attuali indagati prima che rientrassero in Italia.

Sempre stamani è scattato un altro arresto a carico di un terzo indagato per i furti, ma per altra accusa, quella di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. E' successo perché nelle perquisizioni a un 22enne è stato trovato sia un casco usato per coprirsi nel corso dei furti, indizio collezionato dalla polizia per la stessa indagine, ma anche dell'hashish (78,6 grammi divisi in 75 dosi già confezionate) e un bilancino di precisione. Per questo il 22enne è stato tratto in arresto mentre resta indagato nell'inchiesta sui furti. (ANSA).