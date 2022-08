Tenta di fare il bagno in fontana del Nettuno, bloccato

(ANSA) - FIRENZE, 23 AGO - Tenta per la seconda volta di entrare nella fontana del Nettuno, in piazza della Signoria a Firenze, così la notte scorsa è stato denunciato un trentenne di Prato, ma di fatto senza fissa dimora, dai vigili urbani. Per lui è scattato anche un Daspo urbano di 48 ore. La polizia municipale spiega che aveva già fatto un primo tentativo, andato a vuoto, a luglio, ora ci ha riprovato a fare un bagno presso l'opera dell'Ammannati. I vigili lo hanno fermato subito, multato e denunciato per ubriachezza molesta e per aver rifiutato di dare le generalità.

Dall'inizio dell'anno sono 16 i verbali fatti dai vigili per l'ingresso nella fontana del Nettuno in piazza della Signoria, due di questi allo stesso trentenne. (ANSA).