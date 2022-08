Sequestro 500 kg lastre eternit a spiaggia Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 22 AGO - Sequestrati dalla capitaneria di porto di Viareggio (Lucca) circa 500 kg di lastre di eternit scoperte in spiaggia libera, dove sono state abbandonate . Le lastre, contenenti, amianto sono in pessime condizioni. Dato che è rifiuto speciale pericoloso per il rischio della possibile dispersione in aria di particelle, è scattato il sequestro. Il materiale è stato raggruppato e messo in sicurezza direttamente dai militari , quindi la capitaneria ha interessato la Sea Ambiente Spa per lo smaltimento del rifiuto speciale pericoloso che avverrà entro la fine di questa settimana. (ANSA).