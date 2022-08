Organizzatori Jova beach, usate il treno per Viareggio

(ANSA) - FIRENZE, 22 AGO - Appello degli organizzatori dei due Jova Beach Party di Viareggio - il 2 e 3 settembre gli spettacoli con Jovanotti sulla spiaggia del Muraglione - affinché gli spettatori usino il treno per arrivare in città e per andare via dopo i concerti. Vengono potenziati, infatti, i servizi sia per l'andata ma soprattutto, spiegano sempre gli organizzatori di Prg, per il ritorno, venendo predisposti numerosi treni straordinari diretti a Firenze, La Spezia, Arezzo, Siena. Navette-bus da e per la stazione di Viareggio da cui l'area del Jova Beach dista 3 km. Grazie alla partnership con Trenitalia previsti sconti per chi raggiungerà Viareggio (Lucca) con Frecce e Intercity potrà usufruire dell'offerta 'Speciale Eventi' e di sconti.

Inoltre ci sarà un traghetto speciale Isola d'Elba-Porto di Viareggio entrambi i giorni. Una nave straordinaria veloce della Toremar partirà alle 12 da Portoferraio e ritorno dal porto di Viareggio a Portoferraio alle 3.45 (biglietto 35 euro a/r compreso pranzo a bordo). Infine chi arriva in auto avrà quattro grandi posteggi a disposizione ai margini della città con servizio di bus navette gratuiti. Sempre gli organizzatori chiedono di evitare di entrare in auto nel centro e ricordano che viale dei Tigli sarà chiuso al traffico privato.

Ingresso agli spettacoli dalle ore 14 da viale Europa. Un secondo ingresso, dal Molo Marinai d'Italia, sarà riservato ai diversamente abili. I Jova Beach Party inizieranno alle ore 15 e termineranno alle ore 23.30. (ANSA).