La Fiorentina non passa, resiste fortino Empoli

.(ANSA) - EMPOLI, 21 AGO - La Fiorentina non passa a Empoli.

Il derby finisce 0-0 dopo oltre 100 minuti in campo. Gli azzurEmpoli FC vs ACF Fiorentinari fermano i viola stringendo i denti e terminando la gara i 9 contro 11. La squadra di Italiano non riesce a sfruttare la doppia superiorità numerica neanche dopo l'infortunio di Cambiaghi, avvenuto quando Zanetti non aveva più a disposizione sostituzione, e successivamente all'espulsione di Luperto.

Anche il tecnico dell'Empoli Zanetti è stato espulso nel finale per proteste.

Jovic prima, poi Cabral non creano particolari problemi a Vicario. Il più pericoloso, soprattutto nel primo tempo, è stato Ikoné.

Alla fine il possesso palla della Fiorentina sarà del 62%, ma non basta. La sterilità in attacco e un Empoli col coltello tra i denti ha resistito a quello che, nel finale, si è trasformato in un assedio.

Il primo punto della stagione per gli azzurri arriva davanti al proprio pubblico esultante per aver capito le difficoltà patite dalla propria squadra.

Fiorentina amareggiata per non aver sfruttato una condizione del tutto favorevole. La squadra di Italiano arriverà alla sfida di Conference League col Twente vogliosa di recuperare. Nel primo tempo, dopo appena due minuti, l'olandese Lammers si era subito messo in evidenza, su assist perfetto di Bajrami, ma aveva pasticciato di fronte a Gollini. Il caldo e l'afa la fanno da padroni.

I viola solo al 30' con Mandragora vanno alla conclusione. Altre occasioni ci sono state da parte di Bonaventura e Ikoné.

Quest'ultimo, imbeccato dall'ex Terzic, colpisce troppo piano e così Vicario mette in corner. Nel finale della prima frazione Destro, cercato da un millimetrico cross di Parisi, colpisce al volo di testa non dando la giusta direzione alla palla che finisce a lato: l'occasione più ghiotta della gara per gli azzurri. Nella ripresa sempre avanti la Fiorentina, ma è ancora di Destro un errorino in area che permette a Quarta di recuperare.

Al 9' fermi tutti: infortunio per l'arbitro Marchetti, sostituito dopo 7 minuti dal quarto ufficiale Sacchi. Proprio il nuovo direttore di gara è protagonista dopo un fallo di Luperto su Jovic che proprio a lui aveva rubato palla. Il difensore dell'Empoli atterra l'attaccante viola, Sacchi decide per il giallo ma dopo un consulto video chiesto dal Var Paolo Mazzoleni Sacchi espelle direttamente Luperto.

Altro Var dopo qualche minuto: Sottil viene atterrato da Haas in area e sembra esserci rigore. Il Var però vede un tocco di mano dell'esterno viola e dunque niente rigore. Zanetti fa i cambi per sistemare la squadra dopo il 'rosso', ma durante i 10 minuti di recupero Cambiaghi avverte un dolore dietro la coscia e si ferma. Empoli in 9.

Azzurri col modulo 4-4 e Zanetti espulso per proteste. La Fiorentina non trova la rete, anche se ci prova fino all'ultimo.

Al 98' Duncan libera un destro potente sugli sviluppi di un corner: tiro ottimo che trova Ismajli a fare il portiere con le parti basse del corpo.

Empoli che esce tra gli applausi del 'Castellani', Fiorentina che deve recriminare per l'occasione gettata al vento. (ANSA).