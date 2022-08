Carceri, aggressioni a Lucca e Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 20 AGO - Aggressioni, nelle ultime ore, alle carceri di Lucca e Firenze. A Lucca sono state due, nelle ultime ore, ai danni di sei agenti di polizia penitenziaria. Lo rende noto il sindacato Osapp. "Negli ultimi tre giorni al carcere di Lucca è successo di tutto - spiega il sindacato -.

Dal detenuto in overdose per aver assunto una quantità eccessiva di farmaci e quindi ricoverato in ospedale, a due detenuti che hanno aggredito in momenti diversi sei agenti di polizia penitenziaria. Si è verificata anche l'interruzione di energia elettrica causata da un altro detenuto, autore dell'aggressione". Aggressione anche a Firenze. Il sindacato Uil Pa Polizia Penitenziaria rende noto che verso le 15.30 di venerdì 19 agosto nel carcere di Firenze Sollicciano sono stati aggrediti "violentemente da un detenuto tre sottufficiali poiché pare che la cella a lui destinata non fosse di suo gradimento pretendendone una diversa". L'aggressore, riferisce la sigla sindacale, "è un detenuto di origine magrebina, già noto per la sua indole violenta e con problemi di natura psichiatrica all'atto di entrare nella cella nel reparto 'Centro Clinico' abbia inteso aggredire". I tre poliziotti penitenziari sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di San Giovanni di Dio. (ANSA).