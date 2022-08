Maltempo: distrutte le coltivazioni di tabacco a Sansepolcro

(ANSA) - SANSEPOLCRO (AREZZO), 19 AGO - Sono ingenti i danni alle coltivazioni di tabacco in particolar modo nella zona di Sansepolcro ed Anghiari. Le violente grandinate abbattutesi sul territorio la notte scorsa hanno provocato l'abbattimento a terra delle piante, stese, hanno rovinato le foglie, distruggendo ampi terreni coltivati. La stima dei danni è in corso ma in qualche caso il raccolto di alcune aziende agricole è andato perduto.

Pesanti i danni anche negli abitati. Gli operai del comune di Sansepolcro hanno lavorato tutta la mattina per liberare le strade allagate e le caditoie piene di foglie e rami spezzati dal forte vento. Molte le auto danneggiate dalla grandine che in alcuni casi ha rotto i vetri dei finestrini. In frantumi anche alcune vetrate della scuola media Buonarroti e una finestra della sede comunale a Palazzo delle Laudi dove trova sede il comune. (ANSA).