Maltempo: Giani, su Toscana raffiche vento fino a 140 km/h

(ANSA) - FIRENZE, 18 AGO - "La nostra macchina della Protezione civile sta intervenendo in molte zone della Toscana a seguito della forte ondata di maltempo con raffiche di vento arrivate fino a 140km/h", "le conseguenze del maltempo di queste ore sono gravi con feriti e decessi. Per questo ho attivato la procedura per dichiarare al più presto lo stato d'emergenza regionale e auspicabilmente quella nazionale". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su Telegram.

"Ho appena parlato con Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile nazionale - aggiunge -, per unire tutte le forze nell'aiutare le popolazioni colpite". Giani spiega che "nel tardo pomeriggio è prevista una nuova perturbazione su tutta la Toscana con forti temporali e pioggia, prestiamo massima attenzione". (ANSA).